Про це повідомили у пресслужбі Київської опери.

Митцю було усього 40 років - до початку повномасштабної війни Старовицький був диригентом, режисером та музикантом.

"Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема. Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом — диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель", - ідеться в повідомленні.

Музикант з перших днів повномасштабного вторгнення служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині та Донеччині.

Довідка

Костянтин Старовицький народився 30 жовтня 1982 року в Броварах. Закінчив оркестровий факультет Національної музичної академії України. Поставив на сцені Київської опери комічну оперу Гаетано Доніцетті "Ріта", яка принесла чотири номінації на театральну премію "Київська пектораль 2016".

У нього залишилася донька Єва, дружина Сніжана та мама.