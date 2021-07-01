На гігантські прапори з нагоди річниці Незалежності планують витратити понад 170 млн грн, - StateWatch

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в місцевих ЗМІ.

“Мінімум у 17 областях України збираються встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проект можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що у січні на селекторній нараді в Офісі президента кожній облдержадміністрації доручили забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області до Дня державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України.

Відповідно до інформації, наданої на запити обласними державними адміністраціями, або знайденої у відкритих джерелах, очікувана загальна вартість реалізації такого проєкту становитиме 170,7 млн грн.

У StateWatch зауважили, що за гроші можна було б придбати 338,6 тисячі доз вакцини від COVID-19, якщо ціна складатиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ по вакцинації.

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