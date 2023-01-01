Про це повідомляє g1.

Поліція затримала чоловіка, коли він намагався проникнути на площу, ніж та феєрверк були знайдені під час обшуку. Зазначається, що зловмисник приїхав з Ріо-де-Жанейро для участі у заході.

Це вдруге Лула да Сільва стає президентом Бразилії - вперше він очолював країну з 2003 по 2011 рік.

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