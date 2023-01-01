На інавгурацію Лула да Сільви, який знову очолив Бразилію, хотів потрапити озброєний чоловік
Чоловік, озброєний ножем та феєрверком, намагався потрапити на площу Трес Подерес у місті Бразиліа, де 1 січня проходила інавгурація президента Лула да Сільви
Про це повідомляє g1.
Поліція затримала чоловіка, коли він намагався проникнути на площу, ніж та феєрверк були знайдені під час обшуку. Зазначається, що зловмисник приїхав з Ріо-де-Жанейро для участі у заході.
Це вдруге Лула да Сільва стає президентом Бразилії - вперше він очолював країну з 2003 по 2011 рік.
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