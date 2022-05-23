Про це повідомила Свободна Европа.

Карнавал є частиною тижня свят у Габрово. У ньому взяли участь ценаристи, режисери, кравці й інші працівники культури, які зробили понад 60 різноманітних карнавальних картин. Основну увагу приділили болгарським і світовим політикам.

Російського президента Володимира Путіна зобразили в гамівній сорочці та готовим натиснути на кнопку запуску ядерних ракет. Фігура має зачіску й вуса Адольфа Гітлера, а на носі в неї "сидить" жовто-блакитний метелик.

Лідера партії "Возраждане" Костадіна Костадінова показали з оголоними сідницями та нахиленим перед ведмедем з російським прапором. Експрем'єр Бойко Борисов був на одній платформі з депутатом Деляном Пеєвським.

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