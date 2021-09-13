"На карту поставлені життя людей": Держдеп США попередив про можливий дефіцит газу у Європі взимку
У Державному департаменті США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку
Про це заявив у інтерв’ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті Амос Гокстейн, передає Укрінформ.
"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси", - сказав він.
Гокстейн додав, що Європа розпочинає холодний сезон з низькими запасами газу та із загрозою скорочення поставок.
Він підкреслив, що США стурбовані щодо залежності Європи від Росії у сфері енергетики.
"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- підсумував представник Держдепу.
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