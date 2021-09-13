"На карту поставлені життя людей": Держдеп США попередив про можливий дефіцит газу у Європі взимку

Про це заявив у інтерв’ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті Амос Гокстейн, передає Укрінформ.

"Якщо в січні-лютому настане справжня холодна зима, у вас можуть скінчитися запаси", - сказав він.

Гокстейн додав, що Європа розпочинає холодний сезон з низькими запасами газу та із загрозою скорочення поставок.

Він підкреслив, що США стурбовані щодо залежності Європи від Росії у сфері енергетики.

"Йдеться не лише про геополітичні ігри. На карту поставлені життя людей",- підсумував представник Держдепу.

