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На Керченському півострові ФСБ перевіряє телефони та російські паспорти, - Генштаб

29 квітня, 2023 субота
19:20
Війна з Росією Російські військові

Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим

Про це повідомив у facebook Генштаб ЗСУ.

"Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта", - йдеться у дописі.

Також додається, що у районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Зокрема встановлено, що основними чинниками, які на це впливають, є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців ЗС РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Галаганівка і Леонівка; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Нестерне на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Водяне та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: протягом поточної доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом доби ворог здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Зміївка, Берислав, Козацьке, Іванівка, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони збили два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131", один БпЛА типу "Орлан-10" та один БпЛА невстановленого типу

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА типу "Орлан-102 та ще один БпЛА невстановленого типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника", - йдеться у дописі.

  • 29 квітня повідомлялося, що власник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин пояснив те, чому українці перемагають росіян на полі бою.
Росія
Крим
зброя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
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