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Головна Війна з Росією Пригожин визнав, що армія РФ отримала від ЗСУ "жорстких пі***лей"

Пригожин визнав, що армія РФ отримала від ЗСУ "жорстких пі***лей"

29 квітня, 2023 субота
18:42
Війна з Росією Євген Пригожин

Власник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин пояснив те, чому українці перемагають росіян на полі бою

Справа тут, на його думку, у підготовленості Сил оборони України та надмірній пропаганді з російського боку. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандисту Семену Пегову.

За його словами, український контрнаступ може закінчитися трагедією для Росії, "якщо не зібратися до купи". 

"Становище на фронті таке. Вітер дме, земля сохне. Українська армія готова до контрнаступу. Кількість військ не зменшилася, кількість військ збільшується та збільшується щодня", - заявив Пригожин.

Він також висловив припущення стосовно дати початку контрнаступу ЗСУ.

"Можливо, 9 травня вони нам дадуть перепочити, але до 15 травня наступ буде просто ось 100%", - сказав Євген Пригожин.

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Підготовку бо контрнаступу, додав керівник вагнерівців, українці ведуть активно.

"Пересування транспорту всередині України є активним. Переміщення військ у бік переднього краю активне. Якісь підрозділи вони змінюють менш навчені - більш навчені, виводять їх у тилові райони на навчання. Загалом у них йде гарна, правильна бойова робота", - заявив Пригожин.

При цьому лідер ПВК Вагнера заявив, що українська армія сьогодні - це не та, як він висловився, "купка голодранців", яка була 2014 року. 

Разом з тим Пригожин розкритикував російські збройні сили, заявивши, що "в основному це шоу, це красиві картинки".

"Що ми маємо? 24 лютого 2022 року ми розпочали цю "красиву" спецоперацію: потопталися місяць на місці, після цього застопорилися, після цього отримали на багатьох напрямках жорстких пі***лей. Що ми побачили? Армію, яка сяк-так скрипить, управління немає, навчання немає, озброєння - хрін зрозумієш, бардак скрізь повний, дисципліни ніякої", - сказав Пригожин.

Також він поскаржився на пияцтво серед окупантів, які щоранку в крманицях "затарюються пачками дешевої водяри".

військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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