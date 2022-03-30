На Харківщині автомобілі з мирними жителями підірвалися на мінах: двоє людей загинули, п'ятеро - поранені

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.



Інцидент стався через наїзд автомобілів, в яких рухались сім'ї, на міни або не знешкоджені боєприпаси.



"Вчора, 29го березня, в Чугуївському районі загинуло двоє чоловіків, та отримали поранення ще п'ятеро людей, включаючи шестимісячну дитинку. Сталося це через наїзд автомобілів, в яких рухались сім'ї, на міни або не знешкодженні боєприпаси", - йдеться у заяві Болвінова.



У поліції закликали українців не рухатись по напрямках, які перекриті або на яких нещодавно закінчились бойові дії.



"Ні в якому разі не рухайтесь у напрямках, що перекриті, або на яких щойно закінчились бойові дії! Ані по дорогах, ані обхідними шляхами! Поки наші сапери не провели розмінування, це вкрай небезпечно! Україна робить все для того, щоб ви скоріше повернулись до своїх домівок під мирним вільним небом. Не наражайте себе та своїх дітей", - написав начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb