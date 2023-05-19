На Харківщині дістав поранення чоловік, який підібрав російську міну на своєму подвір'ї
На деокупованій Харківщині цивільний підібрав російську міну на своєму подвір'ї і намагався самостійно її знешкодити. Внаслідок вибуху чоловік дістав поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні у с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік узяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити", - написав чиновник.
За його словами, постраждалого госпіталізували.
Синєгубов укотре закликав людей не чіпати підозрілі предмети, а одразу викликати рятувальників.
- На Херсонщині вже чотири рази за останній місяці на мінах підривались трактори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.07Продаж 40.97
- Актуальне
- Важливе