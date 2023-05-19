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Війна з Росією: хроніка
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На Харківщині дістав поранення чоловік, який підібрав російську міну на своєму подвір'ї

19 травня, 2023 п'ятниця
10:57
Війна з Росією міна, розмінування

На деокупованій Харківщині цивільний підібрав російську міну на своєму подвір'ї і намагався самостійно її знешкодити. Внаслідок вибуху чоловік дістав поранення

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік узяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити", - написав чиновник.

За його словами, постраждалого госпіталізували.

Синєгубов укотре закликав людей не чіпати підозрілі предмети, а одразу викликати рятувальників.

Новини
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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