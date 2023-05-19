Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні у с. Сніжківка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої чоловік 69 років. Пристрій вибухнув, коли чоловік узяв предмет до рук та намагався самостійно його знешкодити", - написав чиновник.

За його словами, постраждалого госпіталізували.

Синєгубов укотре закликав людей не чіпати підозрілі предмети, а одразу викликати рятувальників.