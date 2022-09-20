На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині госпіталізували п'ятьох людей
Про це він написав у телеграмі.
Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони області. Унаслідок ворожих обстрілів троє людей зазнали поранень. Ще двоє підірвалися на міні в Харківському районі.
"Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей", - зазначає Синєгубов.
За його словами, упродовж минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Крім того, виявлено багато протипіхотних мін-"пелюсток".
Також 20 вересня близько 01:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. Постраждалих немає.
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