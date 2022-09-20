На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів

Про це він написав у телеграмі.

Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони області. Унаслідок ворожих обстрілів троє людей зазнали поранень. Ще двоє підірвалися на міні в Харківському районі.

"Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей", - зазначає Синєгубов.

За його словами, упродовж минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Крім того, виявлено багато протипіхотних мін-"пелюсток".

Також 20 вересня близько 01:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. Постраждалих немає.

У звільненому Ізюмі у відділку поліції виявили в'язницю та кімнату для тортур.

На звільненій Харківщині вже зафіксували 292 воєнні злочини росіян, більшість із яких стосуються порушення законів і звичаїв війни.