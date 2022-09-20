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Головна війна з Росією На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині двоє людей підірвалися на міні, ще трьох поранено внаслідок ворожих обстрілів

20 вересня, 2022 вiвторок
10:33
війна з Росією Харківщина обстріл

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за добу на Харківщині госпіталізували п'ятьох людей

Про це він написав у телеграмі.

Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали Харківський, Куп'янський та Ізюмський райони області. Унаслідок ворожих обстрілів троє людей зазнали поранень. Ще двоє підірвалися на міні в Харківському районі.

"Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей", - зазначає Синєгубов.

За його словами, упродовж минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Крім того, виявлено багато протипіхотних мін-"пелюсток".

Також 20 вересня близько 01:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. Постраждалих немає.

  • У звільненому Ізюмі у відділку поліції виявили в'язницю та кімнату для тортур.
  • На звільненій Харківщині вже зафіксували 292 воєнні злочини росіян, більшість із яких стосуються порушення законів і звичаїв війни.

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Новини
Харківщина
Ізюм
Олег Синєгубов
деокупація України
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