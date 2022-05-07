На Харківщині голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголосили підозру в держзраді
На Харківщині оголосили підозру голові Старого Салтова Едуарду Коновалову, який забезпечував житлом окупантів і закликав місцевих мешканців здатися, а також - секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій, котра повідомляла росіянам інформацію про ветеранів АТО й ООС, правоохоронців і мисливців
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій", - зауважив він.
Після окупації Старого Салтова Едуард Коновалов добровільно співпрацював із росіянами, забезпечував їх житлом і закликав місцевих мешканців не чинити опір загарбникам.
Надія Антонова перейшла на бік ворогів у селі Кутузівка. Вона стала співпрацювати з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Секретар сільради надала окупантам інформацію про ветеранів АТО й ООС, мисливців, правоохоронців, а також змушувала місцевих мешканців носити білі пов’язки.
Едуард Коновалову й Надії Антоновій загрожує від 15 років ув'язнення до довічного терміну. Зараз триває розслідування.
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