На Харківщині голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголосили підозру в держзраді

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій", - зауважив він.

Після окупації Старого Салтова Едуард Коновалов добровільно співпрацював із росіянами, забезпечував їх житлом і закликав місцевих мешканців не чинити опір загарбникам.

Надія Антонова перейшла на бік ворогів у селі Кутузівка. Вона стала співпрацювати з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Секретар сільради надала окупантам інформацію про ветеранів АТО й ООС, мисливців, правоохоронців, а також змушувала місцевих мешканців носити білі пов’язки.

Едуард Коновалову й Надії Антоновій загрожує від 15 років ув'язнення до довічного терміну. Зараз триває розслідування.

На Сумщині оголосили підозру в держзраді меру, його заступнику й депутату міськради, які співпрацювали з окупантами.

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