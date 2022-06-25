На Харківщині мер, який закликав не чинити опору окупантам, повернувся до роботи

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.

Він визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Брюханова засудили до 5 років ув'язнення, але звільнили від покарання з умовним терміном у 2 роки. Реального терміну уникнути не вдалося б, якби прокуратура не перекваліфікувала справу зі статті "державна зрада" на статтю про посягання на територіальну цілісність.

Нагадаємо, 23 червня правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

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