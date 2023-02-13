На Харківщині на міні підірвався співробітник обленерго: чоловіка госпіталізували
На Харківщині, на території Балаклійської громади, підірвався на так званій міні-пелюстці співробітник обленерго, його госпіталізували
Про це повідомив у telegram начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель").
"У Балаклійському районі на міні підірвався працівник "Харківобленерго" 1977 року народження. Чоловік постраждав унаслідок того, що наступив на так звану "пелюстку". Його з мінно-вибуховою травмою та багатоуламковими переломами пальців правої стопи госпіталізували в лікарню", - проінформував Мельник.
Окрім цього, він також закликав мешканців Харківщини бути максимально уважними.
"Пересувайтеся виключно перевіреними дорогами та будьте дуже обережними, рухаючись по узбіччю та стежками. Особливо зараз, коли міни можуть бути прикриті снігом. Ми маємо справу з дуже підступним ворогом. Не забувайте про це", - написав Мельник.
- 15 січня біля Великої Олександрівки, Херсонської області, двоє чоловіків підірвалися на міні загарбників, обидва загинули на місці.
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