На Харківщині окупанти розстріляли в підвалі чотирьох мирних мешканців
У населеному пункті Куп'янськ-Вузловий було виявлено чотири тіла з ознаками насильницької смерті
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, у вересні росіяни під час окупації Куп'янська-Вузлового, що на Харківщині, розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них була власниця будинку - 73-річна жінка, а також сусідська сім'я - 65-річна жінка, її онук та невістка.
Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домівок.
Зазначають, що на тілах були виявлені ознаки насильницької смерті, а під час огляду місця злочину було знайдено гільзи від автомата Калашникова.
"У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - ідеться в повідомлені.
Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
- 5 жовтня на звільненій Харківщині виявили тіла чотирьох чоловіків: двоє були муміфіковані, двоє - закатовані й з кайданками на руках.
- 6 жовтня в одному з районів деокупованої Харківщини на газогоні виявили 104 міни, які скинули туди росіяни.
- 7 жовтня ЗСУ звільнили селище Подоли на Харківщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе