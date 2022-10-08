На Харківщині окупанти розстріляли в підвалі чотирьох мирних мешканців

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у вересні росіяни під час окупації Куп'янська-Вузлового, що на Харківщині, розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них була власниця будинку - 73-річна жінка, а також сусідська сім'я - 65-річна жінка, її онук та невістка.

Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домівок.

Зазначають, що на тілах були виявлені ознаки насильницької смерті, а під час огляду місця злочину було знайдено гільзи від автомата Калашникова.

"У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - ідеться в повідомлені.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

5 жовтня на звільненій Харківщині виявили тіла чотирьох чоловіків: двоє були муміфіковані, двоє - закатовані й з кайданками на руках.

6 жовтня в одному з районів деокупованої Харківщини на газогоні виявили 104 міни, які скинули туди росіяни.

7 жовтня ЗСУ звільнили селище Подоли на Харківщині.

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