Українські військові повідомили про звільнення села Подоли на Харківщині

Про це повідомив у telegram начальник штабу спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

"Подоли – це Україна!" – написав Немічев та опублікував світлину біля вказівника. Разом з військовим сфотографувалися п'ятеро місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, та собака.

Село Подоли розташоване неподалік Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Про те, що українські військові зайшли до Куп'янська, стало відомо 10 вересня. А 16 вересня спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів

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