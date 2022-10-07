Українські військові повідомили про звільнення села Подоли на Харківщині
Село Подоли на Харківщині звільнено від російських окупантів
Про це повідомив у telegram начальник штабу спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.
"Подоли – це Україна!" – написав Немічев та опублікував світлину біля вказівника. Разом з військовим сфотографувалися п'ятеро місцевих мешканців, серед яких двоє дітей, та собака.
Село Подоли розташоване неподалік Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.
- Про те, що українські військові зайшли до Куп'янська, стало відомо 10 вересня. А 16 вересня спецпідрозділ Kraken повідомив про повне визволення міста Куп’янськ від російських окупантів
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