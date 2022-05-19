На Харківщині окупанти зґвалтували дев'ятимісячну дівчинку, 9-річних дівчат, 10-річних хлопчиків і літніх чоловіків, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Учора (18 травня, - ред.) лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років. Упродовж останньої доби отримали 56 дзвінків", - заявила вона.

За словами Денісової, більшість дзвінків надходили з міст і сіл Харківської області, де Збройні Сили України звільняють українські території від російських окупантів.

Повідомляється, що в Ізюмі окупанти ґвалтували дев'ятирічних дівчат-трійнят на очах у матері. Нині діти мають тяжкі травми статевих органів, а мати в шоковому стані.

Ще одна мама звернулась після того, як на її очах дев’ятимісячну донечку росіяни зґвалтували свічкою.



Крім того, Людмила Денісова повідомляє про випадок зґвалтування однорічного хлопчика двома окупантами, після чого він помер. Також двоє російських окупантів вчинили сексуальне насильство над дівчинкою двох років, яка залишилась після цього живою.



Також, за словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, окупанти вчинили сексуальне насильство щодо чоловіків 67 та 78 років.

"Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу", - додала Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати воєнні злочини Росії проти України.

Нагадаємо, Єврокомісія виділить 1,5 млн. євро на підтримку українських жертв сексуального та гендерного насилля.

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