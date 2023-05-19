На Харківщині підприємці, волонтери і рятувальники створили ексклюзивну машину для розмінування
У Харківській області запустили в роботу машину для розмінування, яку створили місцеві підприємці, волонтери і рятувальники
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Машина для розмінування запрацювала у Балаклійській громаді Ізюмського району.
"Розмінування – одне з пріоритетних завдань на Балаклійщині, яка дуже засмічена ворожими мінами та боєприпасами", - пише Синєгубов
Кілька підприємств Харківщини, спільно з ОВА, ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями створили таку ексклюзивну машину. Поки вона виготовлена в ексклюзивному, єдиному екземплярі, але вже показує високу ефективність.
"Вона має натискний принцип дії та здатна знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також "розтяжки". Пишаємося нашими захисниками, рятувальниками, саперами, винахідниками, волонтерами, всіма людьми, які об'єднуються і спільно працюють на перемогу!", - пише ОВА.
- 19 травня на деокупованій Харківщині цивільний підібрав російську міну на своєму подвір'ї і намагався самостійно її знешкодити. Внаслідок вибуху чоловік дістав поранення.
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