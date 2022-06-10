На Харківщині підрозділ росіян у повному складі відмовився від участі у бойових діях

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, які укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 10 червня у Сєверодонецьку тривають бої, ворог безуспішно намагається встановити повний контроль над містом. Також російські війська ведуть наступ у напрямку Воздвиженка - Роти і закріплюються на зайнятих рубежах.

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