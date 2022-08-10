На Харківщині росіяни обстріляли будинки, гаражі, спричинили пожежі та поранили жінку
На Харківщині 9 серпня росіяни вбили жінку, обстріляли будинки, гаражі, магазин і спричинили 16 пожеж
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Він зауважив, що впродовж 9 серпня окупанти не обстрілювали Харків, однак гатили по містах і селах Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів області.
"Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі", - наголосив він.
У Циркунах загарбники поранили 64-річну жінку. Вона перебуває в стані середньої важкості.
На лінії фронту росіяни гатять по українськиїх позиціях із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти намагалися вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, проте зазнали втрат і відступили під вогнем ЗСУ. У районі Байрак - Гусарівка бої тривають досі. Українські військові тримають позиції та знищують росіян.
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