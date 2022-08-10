Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Він зауважив, що впродовж 9 серпня окупанти не обстрілювали Харків, однак гатили по містах і селах Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

"Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин. Від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі", - наголосив він.

У Циркунах загарбники поранили 64-річну жінку. Вона перебуває в стані середньої важкості.

На лінії фронту росіяни гатять по українськиїх позиціях із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти намагалися вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, проте зазнали втрат і відступили під вогнем ЗСУ. У районі Байрак - Гусарівка бої тривають досі. Українські військові тримають позиції та знищують росіян.

9 серпня Сергій Пархоменко, військовослужбовець ЗСУ, заявив, що залякування ворога щодо наступу на Харків є значно перебільшеним, тому що противник навіть із боку Козачої Лопані не може просунутись у бік обласного центру.

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