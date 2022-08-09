Ворог не має суттєвих просувань на Харківщині,- військовослужбовець ЗСУ Пархоменко
Сергій Пархоменко, військовослужбовець ЗСУ, переконаний, що залякування ворога щодо наступу на Харків є значно перебільшеним, тому що противник при всьому забезпеченні, навіть, з боку Козачої Лопані не може просунутися у бік обласного центру
Про це він розповів в етері Еспресо.
Сергій Пархоменко зазначив, що Харківська область має різні зони військових дій, де точаться бої, наприклад, у напрямку Рубіжне, Дементіївка, також окупований Ізюмський напрямок з територією Вовчанська і далі до Луганської області.
"Загалом ситуація є непростою, ворог використовує ствольну артилерію, обстрілює Харків, а також максимально руйнує населені пункти та завдає шкоди позиціям ЗСУ. Росіяни часто лякають, що планують розпочати наступ на Харків, але вони не мають ресурсів, тому що, навіть, не могли з боку Козачої Лопані просунутися у бік Харкова попри те, що мають своє угрупування, склади з боєприпасами, безліч артилерії та інших засобів ураження. Тобто суттєвих просувань протягом півтора-два місяці у противника не відбулося. Тому операція по захопленню Харкова є перебільшенням і не відповідає дійсності. Я не спостерігаю дій та потуг росіян йти на Харків або брати місто в облогу", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.
Пархоменко підсумував, що оперативна ситуація на Харківщині демонструє відсутність у противника успіхів або серйозної передислокації, тому що він не може втримати одночасно і Донецький напрямок, і Південь, і Харківський напрямок.
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