Про це інформує Харківська обласна військова адміністрація.

"На сьогодні відомо про щонайменше 855 жителів Ізюмського району, загиблих від російських обстрілів. Зруйновано понад 1000 будівель", - йдеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, адже в районі ще тривають активні бойові дії, а значна частина території - окупована.



"Наразі в Ізюмському районі під контролем України перебувають населені пункти Донецької селищної ради, Барвінківської міської ради та частина Балаклійської міської ради. Інша частина територій, на жаль, повністю окупована ворогом. По лінії фронту – по Сіверському Дінцю йдуть великі бої, також окупанти обстрілюють мирне населення. Через це ми зараз не можемо відновлювати пошкоджені об’єкти інфраструктури", - розповів голова Ізюмської РВА Степан Масельський.

Рашисти не погоджують евакуаційні коридори для населення. Також не дозволяють завозити гуманітарні вантажі.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець вважає, що Збройні сили України мають можливості перебити лінії сполучення росіян навколо міста Ізюма на Харківщині.

4 серпня аналітики Інституту з вивчення війни назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм.

Аналітики Інституту дослідження війни вважають, якщо Україна зможе сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ на Херсонщині, то окупанти постануть перед важким вибором - їм доведеться або відійти зі своїх західних позицій навколо Ізюма, або використати більше особового складу й техніки.

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