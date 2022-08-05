Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо ми продовжимо стискання російського угруповання навколо Ізюма, це ускладнить використання логістичних шляхів з території Росії. Росіянам доведеться або посилюватися в зоні Ізюма, або змиритися з тим, що ЗСУ перебʼють ці лінії сполучення. Ізюм виглядає як зона, де Збройні сили демонструють успішні дії", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що угруповання росіян поблизу Ізюма не виглядає потужним, адже ЗСУ поступово звільняють населені пункти на Харківщині.

"Коли ми говоримо про Ізюм, то це угруповання військ, яке забезпечує прикриття лінії сполучення по всій ділянці Півночі України. Ізюм забезпечує просування росіян в бік Харкова. Водночас російське угруповання навколо Ізюма не виглядає потужним - Збройні сили звільняють окремі населені пункти. У цій ділянці наш потенціал достатньо значний, але запорукою цьому також є те, що росіяни перекидають частину військ на Південь", - зауважив Сергій Згурець.

4 серпня аналітики Інституту з вивчення війни назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм.

у звіті також йдеться, що Росія може утримувати від п'яти до семи ударних груп невідомого розміру навколо Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого до 5 серпня окупанти втратили близько 41 650 військових, 4032 бронемашини, 1792 танки та 950 систем артилерії.

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