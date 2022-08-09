Вночі окупанти обстріляли Харків та Нікополь
В обох містах зафіксовано серію вибухів, схожі на обстріл з РСЗВ
Про обстріл Нікополя повідомляє у Telegram голови Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Російські війська вночі 9 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили по місту дві касети з реактивних систем залпового вогню.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, масштаби руйнувань уточнюються.
Про те, що у Харкові вночі 9 серпня пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне.
У місті двічі за ніч лунала повітряна тривога. Офіційних повідомлень про вибухи поки не надходило.
- Нагадаємо, вночі в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів.
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