Вночі окупанти обстріляли Харків та Нікополь

Про обстріл Нікополя повідомляє у Telegram голови Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Російські війська вночі 9 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили по місту дві касети з реактивних систем залпового вогню.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, масштаби руйнувань уточнюються.

Про те, що у Харкові вночі 9 серпня пролунала серія вибухів, повідомляє Суспільне.

У місті двічі за ніч лунала повітряна тривога. Офіційних повідомлень про вибухи поки не надходило.

Нагадаємо, вночі в тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів.

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