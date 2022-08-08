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Нацгвардійці та ЗСУ знищили на Харківщині ворожих спецпризначенців та склад з боєприпасами

8 серпня, 2022 понедiлок
10:16
війна з Росією техніка

На Харківщині Нацгвардійці та бійці ЗСУ знищили російських спецпризначенців та склад з боєприпасами

Про це інформує Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Аеророзвідка та артилерія Національної гвардії і Збройних сил України ліквідували російських спецпризначенців на півночі Харківщини.

"Розвідники виявили місце базування підрозділу російських окупаційних військ. Згодом вони зафіксували факт розвантаження артилерійських боєприпасів. Гвардійці передали координати артилеристам, після чого здійснили корегування вогню", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники знищили також склад з боєприпасами армії РФ.

"Одночасно з ним відбулася планова демілітаризація складу артилерійських боєприпасів дбайливо захованих в ангарі, який ми обов’язково відбудуємо після поразки кремлівських орд в Україні", - додали в НГУ.

  • З 24 лютого до 8 серпня російській окупанти втратили близько 42 340 військових, 1811 танків, 960 систем артилерії та 754 безпілотники.
  • У ніч на 8 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі, українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS

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російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
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