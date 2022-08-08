Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ. З 24 лютого до 8 серпня російській окупанти втратили:

особового складу ‒ близько 42 340 (+140),

танків ‒ 1811 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,

артилерійських систем – 960 (+2) од,

РСЗВ ‒ 261 (+1) од,

засоби ППО ‒ 132 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 192 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 754 (+4),

крилаті ракети ‒ 182 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 86 (+0).

Найбільших втрат рашисти зазнали на Донецькому напрямку.

Станом на ранок 7 липня, Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі росіяни розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

7 липня стало відомо, що у Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb