Близько 42,3 тис. окупантів, 1811 танків і 754 дрони: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 42 340 військових, 1811 танків, 960 систем артилерії та 754 безпілотники
Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.З 24 лютого до 8 серпня російській окупанти втратили:
- особового складу ‒ близько 42 340 (+140),
- танків ‒ 1811 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,
- артилерійських систем – 960 (+2) од,
- РСЗВ ‒ 261 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 132 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 192 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 754 (+4),
- крилаті ракети ‒ 182 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 86 (+0).
Найбільших втрат рашисти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на ранок 7 липня, Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі росіяни розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.
- 7 липня стало відомо, що у Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків.
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