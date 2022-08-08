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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 42,3 тис. окупантів, 1811 танків і 754 дрони: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни в Україні
Інфографіка

Близько 42,3 тис. окупантів, 1811 танків і 754 дрони: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни в Україні

8 серпня, 2022 понедiлок
09:40
війна з Росією знищена техніка окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 42 340 військових, 1811 танків, 960 систем артилерії та 754 безпілотники

Про це повідомив у фейсбуці Генштаб ЗСУ.З 24 лютого до 8 серпня російській окупанти втратили:

  • особового складу ‒ близько 42 340 (+140),
  • танків ‒ 1811 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од,
  • артилерійських систем – 960 (+2) од,
  • РСЗВ  ‒ 261 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 132 (+0) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 192 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 754 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 182 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2993 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 86 (+0).

Найбільших втрат рашисти зазнали на Донецькому напрямку.

  • Станом на ранок 7 липня, Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі росіяни розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.
  • 7 липня стало відомо, що у Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків.

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російська армія
ЗСУ
безпілотник
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