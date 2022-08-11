Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни продовжили масовано обстрілювати міста й села Харківського, Чугуївського й Ізюмського районів.

Другий день поспіль вони безперервно гатять по Циркунах. Протягом 10 серпня вони 12 разів обстріляли населений пункт, спричинили пожежі. Унаслідок цього було зруйновано господарські споруди, магазини, кафе, гаражі. Також росіяни поранили 76-річну жінку. Вона перебуває у стані середньої важкості.

У Чугуївському районі через російські обстріли горіли трава та лісосмуга.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях наших захисників. Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але під вогнем ЗСУ зазнали великих втрат та мусили тікати", - наголосив Олег Синєгубов.

Близько 5:00 11 серпня було 4 російські "прильоти" по Харкову, внаслідок чого постраждала офісна будівля й вибило вікна в будинку

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