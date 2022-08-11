English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині росіяни обстріляли будинки, магазини, кафе й поранили жінку

На Харківщині росіяни обстріляли будинки, магазини, кафе й поранили жінку

11 серпня, 2022 четвер
09:58
війна з Росією Харківщина

На Харківщині 10 серпня росіяни обстріляли будинки, магазини, спричинили 10 пожеж і поранили жінку. ЗСУ змусили їх відійти з втратами

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни продовжили масовано обстрілювати міста й села Харківського, Чугуївського й Ізюмського районів.

Другий день поспіль вони безперервно гатять по Циркунах. Протягом 10 серпня вони 12 разів обстріляли населений пункт, спричинили пожежі. Унаслідок цього було зруйновано господарські споруди, магазини, кафе, гаражі. Також росіяни поранили 76-річну жінку. Вона перебуває у стані середньої важкості.

У Чугуївському районі через російські обстріли горіли трава та лісосмуга.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях наших захисників. Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але під вогнем ЗСУ зазнали великих втрат та мусили тікати", - наголосив Олег Синєгубов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Чугуїв
Військові новини
Ізюм
Олег Синєгубов
Читайте також:
Олександр Лукашенко
9 серпня, 2022 вiвторок
Білорусі в жодному випадку не можна втрачати ринки Євросоюзу, - Лукашенко
Виталий Портников
10 серпня, 2022 середа
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
8 серпня, 2022 понедiлок
Медведєв вигадав ще одну причину початку війни РФ проти України
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.84
    Купівля 38.84
    Продаж 39.73
  • EUR
    Купівля 39.46
    Продаж 40.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
11 серпня
10:28
Українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині
10:27
Ексклюзив
Буча геноцид
80% вбитих росіянами людей в Бучі були страчені, - волонтер Спірін
10:21
долар
Курс валют: вартість долара і євро в обмінниках сьогодні
10:13
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Зменшення гарячої фази означає замороження конфлікту, - полковник СБУ Костенко
10:10
Росія підірвала довіру до озброєння країни через його неефективність у війні з Україною, - британська розвідка
09:46
Ексклюзив
Василь Зварич
У Польщі легалізувалися 1,5 млн українців після 24 лютого, - посол Зварич
09:35
фейк
НАТО "може виправдати" будь-яке застосування ядерної зброї, а західне озброєння "не дає переваги" Україні: нові фейки від росіян
09:34
Оновлено
Харків
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова
09:16
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 43 тис. військових, 1846 танків і 772 дрони: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:09
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
Гауляйтер окупантів Балицький назвав можливу дату псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ
09:04
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Російська армія вдарила з С-300 по приватному сектору Краматорська
09:01
Обстріляний росіянами будинок на Дніпропетровщині
Росіяни вгатили по 4 районах Дніпропетровщини: три людини загинули, 9 постраждали, зокрема дитина
08:40
Зябровка
Міноборони Білорусі пояснило, чому були спалахи в районі аеродрому Зябровка
08:34
Ілон Маск
Для перемоги у суді Маск намагається дізнатися імена співробітників Twitter, які підраховують ботів
08:26
На Донеччині окупанти за добу вбили 11 цивільних, іще 8 поранили
07:56
Ексклюзив
Твори про "хохлів" у шкільній програмі: МОН не захотів відмовитися від російської літератури
07:50
ЗСУ ведуть бій
Окупанти наступають у напрямках Мар’їнки та Пісків
07:23
"Шаную воїнів, біжу за героїв України"
Мінветеранів закликає долучитися до Всеукраїнського забігу для вшанування пам'яті про загиблих українських військових
07:22
Микола Княжицький
Чому ми стидаємось слов’янства?
07:18
США китай санкції
Посол Китаю в РФ назвав США "ініціатором і головним винуватцем" війни в Україні
07:15
Ахмед Алібеков, "Зоря"
"Університатя Крайова" - "Зоря": де та коли дивитись матч-відповідь українців у Лізі конференцій
06:50
Ненсі Пелосі
Пелосі: США не дозволять Китаю ізолювати Тайвань
06:13
окупанти
РФ формує добровольчий батальйон ще в одній із областей, - ISW
05:51
Литва прапор
В Литві запропонували позбавляти іноземців громадянства за підтримку агресорів
05:33
Дональд Трамп і Джон Болтон
У США висунили обвинувачення іранцю за підготовку замаху на ексрадника Трампа та колишнього держсекретаря США
05:29
в'язниця
Бразилійка викрала у матері картини та коштовності на суму понад $100 млн
04:33
У лікарнях встановили 109 кисневих станцій з початку року
02:55
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
02:22
На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів
На Півдні України авіація ЗСУ завдала 6 ударів по цілях окупантів
01:52
Посуха в Європі: критично низький рівень води в річці Рейн може вплинути на транспортування вантажів
Посуха в Європі: критично низький рівень води в річці Рейн може вплинути на транспортування вантажів
01:20
Маріуполь
Для відбудови України після війни потрібно щонайменше $188 млрд, - KSE
00:45
Зябровка
В районі аеродрому Зябровка пролунали вибухи, - Беларускі Гаюн
00:36
Альбін Курті
Деспотичний Путін — людина війни, і він хоче війни на Балканах, - прем'єр-міністр Косова
00:32
Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги
Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги
00:29
Сумщина, російські обстріли
Росія випустила за день близько 200 мін та снарядів по Сумщині
00:20
На фото Володимир Зеленський
Розширення Рамштайну: Зеленський анонсував конференцію міністрів оборони країн-партнерів
00:17
Ексклюзив
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
Ворог зараз обмежується тактичними штурмами, - військовий експерт Самусь
00:12
окупанти танк
Росіяни обстріляли Нікопольський район
00:11
Бен Воллес
Велика Британія надасть Україні ще три системи залпового вогню, схожі на HIMARS, - Бен Воллес
2022, середа
10 серпня
23:55
Російські літаки
Російські літаки двічі входили в зону ППО на Алясці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV