Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири "прильоти", один за одним. Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі", - сказав він.

Поки інформації про травмованих та руйнування внаслідок обстрілу немає.

Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі.

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