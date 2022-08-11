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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова

11 серпня, 2022 четвер
05:10
війна з Росією Харків

Близько 5 ранку 11 серпня було зафіксовано 4 "прильоти" по Харкову. Армія РФ поцілила у двір житлового будинку

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири "прильоти", один за одним. Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі", - сказав він.

Поки інформації про травмованих та руйнування внаслідок обстрілу немає. 

  • Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі. 

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Новини
Харків
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