Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова
Близько 5 ранку 11 серпня було зафіксовано 4 "прильоти" по Харкову. Армія РФ поцілила у двір житлового будинку
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири "прильоти", один за одним. Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі", - сказав він.
Поки інформації про травмованих та руйнування внаслідок обстрілу немає.
- Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі.
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