Росіяни обстріляли Нікопольський район
Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують", - сказав він.
За словами очільника, станом на 23:59 залишався ризик повторних обстрілів.
- Внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення.
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