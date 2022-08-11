Росіяни обстріляли Нікопольський район

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Прилетіло по території однієї з громад, масштаби з'ясовують", - сказав він.

За словами очільника, станом на 23:59 залишався ризик повторних обстрілів.

Внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення.

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