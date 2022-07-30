Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни обстріляли Слобідський і Новобаварський райони Харкова. Близько 3:00 вони зруйнували будівлю центрального корпусу та спортивної зали училилща. Також виникла пожежа. Приблизно о 5:00 окупанти влучили в землю біля раніше зруйнованої споруди. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. У штабі оборони Харкова уточнили, що загарбники били ракетами С-300.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів протягом доби госпіталізували 50-річну жінку в Харківському районі", - наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, у Новопокровській громаді Чугуївського району від обстрілів горів склад металоконструкцій.

В Ізюмському районі ворожий артилерійський вогонь призвів до масштабної пожежі на підприємстві.

У Барвінківській громаді було загорання відкритих територій. У Балаклійській через російський обстріл приватного домоволодіння горів дах будинку.

У Дергачах Харківського району вогонь охопив господарську споруду, гараж і автомобіль.

У Золочеві Богодухівського району російський обстріл спричинив загорання 3 га поля із пшеницею.

У ніч на 30 липня росіяни завдали двох ударів по Харкову, постраждав навчальний заклад.

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