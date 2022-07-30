Вночі ворог двічі обстріляв Харків
Росіяни завдали двох ударів по місту, постраждав навчальний заклад
Про це мер повідомив у Telegram.
"Ракетний обстріл Харкова близько третьої години ночі. Прилетіло у Слобідський район, до будівлі одного із навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС. Про постраждалих інформації немає. Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.
- Цієї ночі ворог також обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині.
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