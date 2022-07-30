Вночі російські війська обстріляли Нікополь

Про це у телеграм повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко

"2.31 з РСЗВ обстріляно місто Нікополь", - йдеться у дописі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb