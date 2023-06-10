На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: загинув чоловік, ще один поранений
Російські військові завдали повторного удару по Харківській області. Під обстріл потрапили рятувальники, які гасили пожежу від попереднього потрапляння. Один працівник ДСНС загинув, ще один отримав поранення
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок обстрілу загинув 29-річний пожежний рятувальник 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайло Піскун.
Також поранення отримав його колега - пожежний рятувальник Іван Москалюк. Його госпіталізували до лікарні.
- На Харківщині після російського обстрілу відбулися шкідливі викиди в повітря. Жителів селища Краснокутськ, а також сіл Качалівка та Любівка, закликали не відчиняти вікна та провести вдома вологе прибирання.
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