Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок обстрілу загинув 29-річний пожежний рятувальник 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайло Піскун.

Також поранення отримав його колега - пожежний рятувальник Іван Москалюк. Його госпіталізували до лікарні.