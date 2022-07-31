На Харківщині росіяни за добу обстріляли будинки, поля, поранили чоловіка. Ще один підірвався на міні
На Харківщині 30 - 31 липня росіяни обстріляли будинки, господарські будівлі, поля, поранили чоловіка. Ще один підірвався на міні
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
У ніч на 31 липня окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Люди не постраждали. Росіяни пошкодили виробничу будівлю, внаслідок чого горіли обладнання та готова поліграфічна пожежа. За попередньою інформацією, окупанти били ракетно-зенітним комплексом С-300.
Близько 17:00 30 липня російський обстріл Київського району призвів до пожежі в господарській споруді приватного сектору.
В Ізюмському районі через окупанти кілька разів підпалювали хвойні підстилки в лісництві.
У Циркунах і Вільхівці Харківського району горіли відкриті території й господарська будівля приватного сектору.
"Постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні у селі Вільхівка. Зараз його стан середньої тяжкості. Це далеко не перший нещасний випадок, тому вкотре просимо аграріїв: без перевірки вибухотехніками - не починайте роботу на полях, не ризикуйте життям!" - наголосив Олег Синєгубов.
Крім того, внаслідок російського обстрілу поранення отримав 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.
У Чугуївському районі через артилерійський вогонь були пожежі на відкритих територіях.
У Золочеві Богодухівського району горіло 5 га пшениці.
"Бої на Харківщині тривають. Ворог продовжує поливати артилерійським вогнем позиції наших бійців, але вони їх не втрачають. Розвідувальні групи противників також відійшли під тиском ЗСУ. Зокрема у напрямку Нова Гусарівка - Гусарівка, силами розвідувальної групи, намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла", - зауважив голова ОВА.
- У ніч проти 31 липня росіяни знову обстріляли Харків, пролунало відразу декілька вибухів.
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