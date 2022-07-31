Вночі у Харкові пролунала серія вибухів

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Де ще були приходи - уточнюємо", - написав мер.

У Харківській області було оголошено повітряну тривогу з 4:01 до 4:22 та з 4:27 до 5:02.

Нагадаємо, 30 липня російські окупанти обстріляли житловий масив в Індустріальному районі міста Харкова

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