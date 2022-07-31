Вночі у Харкові пролунала серія вибухів
У ніч проти 31 липня росіяни знову обстріляли Харків, пролунало одразу декілька вибухів
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Де ще були приходи - уточнюємо", - написав мер.
У Харківській області було оголошено повітряну тривогу з 4:01 до 4:22 та з 4:27 до 5:02.
- Нагадаємо, 30 липня російські окупанти обстріляли житловий масив в Індустріальному районі міста Харкова
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе