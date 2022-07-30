Росіяни обстріляли район ХТЗ у Харкові
30 липня армія РФ обстріляла житловий масив в Індустріальному районі міста Харкова
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Денні обстріли району ХТЗ. Прошу всіх бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть своє життя!"- сказав він.
- В ніч на 30 липня росіяни завдали двох ударів по Харкову, пошкоджено навчальний заклад.
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