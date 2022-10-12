Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни гатили по населених пунктах Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На деокупованій території Харківщини триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої загарбниками.

Упродовж 11 жовтня піротехніки ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

10 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова.

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