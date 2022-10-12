На Харківщині росіяни за добу обстріляли сім населених пунктів
На Харківщині 11 жовтня окупанти обстріляли сім населених пунктів біля лінії фронту та кордону з РФ у трьох районах області
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
Росіяни гатили по населених пунктах Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
На деокупованій території Харківщини триває розмінування та відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої загарбниками.
Упродовж 11 жовтня піротехніки ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.
- 10 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.2
Купівля 40.2Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.53Продаж 39.79
- Актуальне
- Важливе