Росіяни вдарили по Харкову

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Ворог завдає ударів по Харкову. В місті вибухи. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях", - написав голова Харківської ОДА.

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