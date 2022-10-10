Росіяни вдарили по Харкову
У місті Харкові чути вибухи
Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Ворог завдає ударів по Харкову. В місті вибухи. Бережіть себе та залишайтеся в укриттях", - написав голова Харківської ОДА.
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