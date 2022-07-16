На Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, ще трьох поранили, знищили будинок
На Харківщині 15 липня окупанти вбили трьох людей, ще трьох поранили, обстріляли будинок, школу та магазин
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули - 2 чоловіків 60 та 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людей медики госпіталізували до лікувальних установ", - зауважив він.
Росіяни зруйнували багатоквартирний будинок, пошкодили школу, магазин будівельних матеріалів. На місці влучань працюють профільні служби, рятувальники продовжують розбирати завали.
Упродовж 15 липня окупанти також обстрілювали Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Люди не постраждали.
У Харкові в ніч на 16 липня обстрілів не зафіксовано.
"Звертаємося до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряних тривог, максимально перебувайте в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких", - наголосив Олег Синєгубов.
- 14 липня на Харківщині ЗСУ й Нацгвардія знищили російські артилерійські установки "Нона" і склад боєприпасів.
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