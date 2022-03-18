На Харківщині російські окупанти цинічно вбили українських прикордонників: Інформація спростована. Сторінку голови ДПСУ взламали

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив у своєму Facebook.



Дейнеко звернувся до росіян російською і пообіцяв помститись.



"Хочу, щоб ця інформація дійшла російських вбивць. Сьогодні вночі ви вбили під Харковом українських прикордонників. Цінічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому. Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посаду, звання, місце проживання, склад сімей, фото, тощо. Тепер все своє життя я присвятю тому, щоб помститися. Обіцяю: всіх, хто брав у цьому участь, буде вбито. Будуть убиті їхні дружини, діти, батьки, брати, сестри. УСЕ!!! Ми вб'ємо всіх. Весь ваш кінчений рід. Не залишимо навіть згадки, що такі орки колись жили", - написав Сергій Дейнеко.



Через годину Дейнеко видалив минулий допис у facebook і повідомив, що його сторінку взламали.



"Друзі і вороги! Моя сторінка була зламана. Війна, в тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропагандони першими ж і поширили власноруч створений фейк. Попри це ми продовжимо свою боротьбу і Перемога буде за нами", - написав Сергій Дейнеко.

Через годину Дейнеко видалив минулий допис у facebook і повідомив, що його сторінку взламали."Друзі і вороги! Моя сторінка була зламана. Війна, в тому числі й на інформаційному полі, триває. І агресор використовує всі можливі методи. Російські пропагандони першими ж і поширили власноруч створений фейк. Попри це ми продовжимо свою боротьбу і Перемога буде за нами", - написав Сергій Дейнеко.