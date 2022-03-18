На Харківщині російські окупанти цинічно вбили українських прикордонників: Інформація спростована. Сторінку голови ДПСУ взламали
Сьогодні вночі під Харковом російські окупаційні війська цинічно вбили українських прикордонників
Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив у своєму Facebook.
Дейнеко звернувся до росіян російською і пообіцяв помститись.
"Хочу, щоб ця інформація дійшла російських вбивць. Сьогодні вночі ви вбили під Харковом українських прикордонників. Цінічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому. Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посаду, звання, місце проживання, склад сімей, фото, тощо. Тепер все своє життя я присвятю тому, щоб помститися. Обіцяю: всіх, хто брав у цьому участь, буде вбито. Будуть убиті їхні дружини, діти, батьки, брати, сестри. УСЕ!!! Ми вб'ємо всіх. Весь ваш кінчений рід. Не залишимо навіть згадки, що такі орки колись жили", - написав Сергій Дейнеко.
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