На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами та запчастинами до військової техніки на $200 млн. Знайдене віддали ЗСУ

Про це повідомляє СБУ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", - пишуть в СБУ.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

- 60 повнокомплектних танкових двигунів

- велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Додамо, що у перехопленій СБУ розмові окупант зізнався матері, що РФ мобілізовує строковиків на війну проти України

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