Про це інформує Офіс генпрокурора.

"14 грудня прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло 51-річного чоловіка", - пише пресслужба.

Правоохоронці встановили, на наприкінці вересня, у тоді ще окупованому рашистами селі Петропавлівка Куп’янського району, подружжя місцевих жителів їхало на автомобілі. По транспорту російські загарбники відкрили автоматну чергу.

Повідомляється, що жінка вижила, а чоловік отримав вогнепальне поранення та загинув.

Нині тіло направили для судово-медичної експертизи.

"За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - розповідають у прокуратурі.

14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.

У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості.

28 листопада стало відомо, що на раніше окупованій території Ізюмського району виявили тіла п’ятьох загиблих внаслідок російської агресії. Серед них дві дитини - однорічна та одинадцятирічна.

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