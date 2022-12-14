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На Харківщині у Куп’янському районі встановили ще одну жертву російських загарбників

14 грудня, 2022 середа
14:49
Кримінал

У селі Куп’янського району правоохоронці встановили особу ще одного українця, якого розстріляли рашисти у власній автівці

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"14 грудня прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло 51-річного чоловіка", - пише пресслужба.

Правоохоронці встановили, на наприкінці вересня, у тоді ще окупованому рашистами селі Петропавлівка Куп’янського району, подружжя місцевих жителів їхало на автомобілі. По транспорту російські загарбники відкрили автоматну чергу.

Повідомляється, що жінка вижила, а чоловік отримав вогнепальне поранення та загинув.

Нині тіло направили для судово-медичної експертизи.

"За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - розповідають у прокуратурі.

  • 14 листопада на Харківщині ексгумували тіла чотирьох цивільних – один з них був закатований російськими солдатами. Тіла знайшли у смт Куп’янськ-Вузловий та місті Куп'янськ.
  • У Куп‘янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків, яких російські війська розстріляли під час окупації місцевості.
  • 28 листопада стало відомо, що на раніше окупованій території Ізюмського району виявили тіла п’ятьох загиблих внаслідок російської агресії. Серед них дві дитини - однорічна та одинадцятирічна.

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