На Харківщині у Куп’янському районі встановили ще одну жертву російських загарбників
У селі Куп’янського району правоохоронці встановили особу ще одного українця, якого розстріляли рашисти у власній автівці
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"14 грудня прокурори Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло 51-річного чоловіка", - пише пресслужба.
Правоохоронці встановили, на наприкінці вересня, у тоді ще окупованому рашистами селі Петропавлівка Куп’янського району, подружжя місцевих жителів їхало на автомобілі. По транспорту російські загарбники відкрили автоматну чергу.
Повідомляється, що жінка вижила, а чоловік отримав вогнепальне поранення та загинув.
Нині тіло направили для судово-медичної експертизи.
"За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - розповідають у прокуратурі.
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