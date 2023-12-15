На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій
У Ізюмському районі Харківської області у п'ятницю, 15 грудня, в руках у підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, 15-річного потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини детонації з’ясовуються.
Синєгубов нагадав, що на деокупованих територіях Харківської області висока мінна небезпека.
"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію: 101, 102", - наголосив він.
- Раніше на подвір'ї одного з будинків у Першотравневській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області здетонував російський боєприпас. Унаслідок вибуху постраждав 12-річний хлопчик.
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