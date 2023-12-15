На Харківщині у підлітка в руках здетонував вибуховий пристрій

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 15-річного потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини детонації з’ясовуються.

Синєгубов нагадав, що на деокупованих територіях Харківської області висока мінна небезпека.

"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію: 101, 102", - наголосив він.