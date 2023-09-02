На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені 10 тис. споживачів
Унаслідок російських атак у Харківській області пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ. Це призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"У Харківській області через ворожий обстріл пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонт почнеться за умов припинення бойових дій в районі.
Крім цього, у Донецькій області ремонтні бригади чекають дозволу військових, щоб почати відновлення пошкоджених у результаті вчорашніх обстрілів двох повітряних ліній 330 кВ.
"Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - додали у повідомленні.
- Станом на липень 2023-го українські АЕС виробили майже на 4 млрд кВт-год більше електроенергії, ніж прогнозувалося на початку року, завдяки скороченню строків проведення планових ремонтних компаній.
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