Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
Станом на липень 2023-го українські АЕС виробили майже на 4 млрд кВт-год більше електроенергії, ніж прогнозувалося на початку року, завдяки скороченню строків проведення планових ремонтних компаній
Про це повідомило підприємство Енергоатом.
Як зазначили в компанії, саме ядерна генерація утримала вітчизняну енергосистему в умовах регулярних масованих ракетних атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України взимку. І навіть під час наймасштабнішої ремонтної кампанії АЕС продовжили генерувати електроенергію для українців. Наприклад, частка її виробництва в липні становила майже 45%.
За 7 місяців 2023 року державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" загалом виробило 47,6% електроенергії від загальних потреб країни. До порівняння: теплоелектростанції та теплоелектроцентралі – 27,8%, гідрогенерація – 14,1%, інші – 10,5%.
Тобто обсяг виробленої Енергоатомом електроенергії становив майже половину від того, що з початку року згенерували гідроелектростанції в Україні, та вдвічі перевищив генерацію ТЕЦ та ТЕС, при цьому атомна та гідроенергетика у повному обсязі забезпечили виконання покладання спеціальних обов’язків для населення.
В Енергоатомі нагадали, що цього року в загальному енергобалансі немає внеску найбільшої та найпотужнішої АЕС України і Європи – Запорізької, яка торік, від початку тимчасової окупації й до моменту повної зупинки 11 вересня 2022-го, виробила та реалізувала понад 7 млрд кВт-год електроенергії. В компанії наголосили, що це "не лише принесло 14,5 млрд грн, а й додавало міцності українській енергосистемі у воєнний час та допомогло утримати низькими тарифи для населення".
Через пошкодження більшості ліній електропередачі, які з'єднують ЗАЕС з українською енергосистемою, станцію довелося повністю зупинити 11 вересня 2022 року. Відтоді вона не дає, а лише "бере" електроенергію – постійно споживаючи по 75 МВт електроенергії на власні потреби, а витрати за це відшкодовує Енергоатом.
- Енергоатом повідомив, що зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої Запорізької АЕС, але ситуація залишається стабільною та контрольованою.
- Україна вперше за тривалий час експортувала електроенергію за кордон, через надлишок електроенергії в денний час через роботу сонячних електростанцій.
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