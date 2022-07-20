На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Як наголошують в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, на Харківщині ворог знищує пшеничні поля цілеспрямовано.

Зокрема, 20 липня близько 13:00 окупанти обстріляли поля зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді. Унаслідок обстрілу загорілися відразу два поля. Загальна площа цих двох пожеж склала 60 га. І хоча існувала загроза нових ворожих ударів, рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини спільно з хліборобами виїхали на ліквідацію вогню. Спільними зусиллями пожежу вдалося погасити о 14:55. Відтак близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

Загалом на Харківщині рашисти вже знищили понад 130 га посівів зернових.

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