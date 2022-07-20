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Головна війна з Росією На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах

На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці, рятувальники вберегли від пожежі врожай на 66 гектарах

20 липня, 2022 середа
17:54
війна з Росією На Харківщині рашисти цілеспрямовано знищують поля

На Харківщині ворог обстріляв поля пшениці – загальна площа пожеж склала 60 га

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Як наголошують в Головному управлінні ДСНС у Харківській області, на Харківщині ворог знищує пшеничні поля цілеспрямовано.

Зокрема, 20 липня  близько 13:00 окупанти обстріляли поля зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді. Унаслідок обстрілу загорілися відразу два поля. Загальна площа цих двох пожеж склала 60 га. І хоча існувала загроза нових ворожих ударів, рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини спільно з хліборобами виїхали на ліквідацію вогню. Спільними зусиллями пожежу вдалося погасити о 14:55. Відтак близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

Загалом на Харківщині рашисти вже знищили понад 130 га посівів зернових.

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