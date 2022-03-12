На Харківщині з ПЗРК Stinger знищили російський літак, він упав у РФ, - голова ОВА Синєгубов
ЗСУ ліквідували російський винищувач в небі над Харківською областю
Про це написав голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"В Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області РФ", - зазначив він.
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