Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Росіяни гатили по населених пунктах біля кордону з РФ і лінією фронту. Зокрема, під вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії опинилися Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе.

Унаслідок ворожих обстрілів цивільні мешканці не постраждали. Утім поблизу Козачої Лопані на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Її ушпиталили з пораненнями.

Олег Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку на Харківщині. Піротехніки 25 жовтня знешкодили 291 вибухонебезпечний предмет. Однак наразі розміновують лише об'єкти критичної інфраструктури й основні дороги. Мешканців Харківщини закликали бути якомога уважнішими й обережнішими , не ходити до лісів, полями й узбіччями доріг.

25 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Куп'янську, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також на Харківщині постраждав чоловік, також ушпиталили трьох поранених напередодні.