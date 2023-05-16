На Харківщині збили ворожий БПЛА, оснащений 12 об’єктивами
Українські прикордонники збили російський дрон "Картограф" у Харківській області
Про це інформує ДПСУ.
"Прикордонники приземлили рашистський безпілотник "Картограф" на Харківщині", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що БПЛА оснащений камерою з 12 об’єктивами та призначений для створення планів місцевості.
- У ніч на 15 травня Сили оборони збили чотири ударні безпілотники Shahed і один розвідувальний "Орлан-10", які російські окупанти скерували на Україну.
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