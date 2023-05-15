Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

"Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться в повідомленні.