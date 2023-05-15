Уночі ЗСУ збили над Україною 4 "шахеди" і "орлан"
У ніч на 15 травня Сили оборони збили чотири ударні безпілотники Shahed і один розвідувальний "Орлан-10", які російські окупанти скерували на Україну
Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.
"Близько опівночі 14 травня 2023 року на північно-східному напрямку, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід", знищено чотири ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - ідеться в повідомленні.
- У ніч на 13 травня окупанти скерували на Україну 21 безпілотник. 17 із них ППО збила.
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