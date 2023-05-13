РФ вночі атакувала Україну безпілотниками, ППО знищила 17 з 21 дрона
Вночі протиповітряна оборона знищила 17 з 21 БПЛА Shahed, якими росіяни атакували Україну з північного та південного напрямків
Про це повідомляють Повітряні сили у telegram.
Зазначається, що опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131.
"Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп. На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків", - написали у Повітряних силах.
Там додали, що також вночі знищено БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Крім цього, протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БПЛА типу "Ланцет". Тактичною авіацією Повітряних сил здійснено десятки вильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.
- На Хмельниччині вранці 13 травня росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури, вибуховими хвилями пошкоджено будинки та адмінбудівлі в обласному центрі, є поранені
- Російські безпілотники у ніч проти 13 травня також атакували Київщину, протиповітряна оборона збила усі цілі, уламками дрона було пошкоджено житловий будинок.
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